Mi történik itt? Újabb fiatal lány tűnt el a zalai városból

A Lenti Rendőrkapitányság körözést adott ki az ismeretlen helyen tartózkodó Horváth Renáta ügyében - adta hírül a police.hu.

Horváth Renáta Lentiből tűnt el

Forrás: police.hu

Eltűnt Horváth Renáta

A 16 éves lány 2025. július 30-án a lenti gyermekotthonból ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról, a rendőrök jelenleg is keresik.

Renáta körülbelül 164 cm magas, vékony testalkatú, hosszúkás arcú, fekete hajú, barna szemű. Eltűnéskor fekete melegítő nadrágot és fehér pólót viselt.

Vélt tartózkodási helye: Szentpéterúr és környéke.

A Lenti Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható Horváth Renátát felismeri, és tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 06-92-351-004-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.