Egymásba hajtott három autó az M7-esen

Egymásba hajtott három autó az M7-es sztráda Balaton felé vezető oldalán, Székesfehérvárnál. A 62-63-as kilométer között történt balesethez a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói vonultak. A háromból két járművet áramtalanítottak, a harmadik, hibrid hajtású kocsit nem kellett feszültségmentesíteni. Az autókban összesen heten utaztak, hozzájuk mentő érkezett. Az érintett szakaszon forgalmi akadályra kell számítani – közölte a katasztrófavédelem.