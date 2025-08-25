augusztus 25., hétfő

A Letenye felé vezető oldalon

1 órája

Hármas karambol történt az M7-esen, mentő is érkezett a helyszínre

Címkék#KATVÉD#karambol#autópálya#baleset

Három személyautó karambolozott az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Székesfehérvár térségében, a 62-es kilométerszelvény közelében.

Zaol.hu

A balesethez a székesfehérvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett sztrádaszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani - írja a KATVÉD.

