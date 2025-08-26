Forgalmi akadály
1 órája
Hármas karambol a sztrádán – két személyautó és egy kisbusz ütközött
Két személyautó és egy kisbusz szenvedett ráfutásos balesetet az M1-es autópálya 148-as kilométerszelvényénél, Lébény térségében, a Hegyeshalom felé vezető irányban.
A lébényi hivatásos tűzoltók a kisbuszt áramtalanítják. A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki az érintett pályaszakaszon, írja a Katasztrófavédelem.
