Küzdöttek az életéért
1 órája
Próbálták újraéleszteni, de nem sikerült – meghalt egy vagyonőr a Tescóban
Hajdú-bihari társportálunk adott hírt a tragikus eseményről: információik szerint egy debreceni nagyáruházban rosszul lett a mosdóban, majd az újraélesztési kísérletek ellenére elhunyt egy 60 év körüli férfi.
Augusztus 7-én orvost kértek a Kishegyesi úti Tesco hangosbemondóján - adta hírül a haon.hu. Információik szerint egy külsős cég által foglalkoztatott vagyonőr lett rosszul a mosdóban, az üzletsor egyik helyiségének bérlője talált rá. Minden hipermarket defibrillátorral van felszerelve, a dolgozók meg is kezdték a férfi újraélesztését, amit a kiérkező mentősök vettek át.
Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatását a halálesetről a haon.hu-n olvashatja.
