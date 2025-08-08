augusztus 8., péntek

Küzdöttek az életéért

1 órája

Próbálták újraéleszteni, de nem sikerült – meghalt egy vagyonőr a Tescóban

Hajdú-bihari társportálunk adott hírt a tragikus eseményről: információik szerint egy debreceni nagyáruházban rosszul lett a mosdóban, majd az újraélesztési kísérletek ellenére elhunyt egy 60 év körüli férfi.

Zaol.hu

Augusztus 7-én orvost kértek a Kishegyesi úti Tesco hangosbemondóján - adta hírül a haon.hu. Információik szerint egy külsős cég által foglalkoztatott vagyonőr lett rosszul a mosdóban,  az üzletsor egyik helyiségének bérlője talált rá. Minden hipermarket defibrillátorral van felszerelve, a dolgozók meg is kezdték a férfi újraélesztését, amit a kiérkező mentősök vettek át.

Haláleset történt az egyik debreceni nagyáruházban
Fotó:  Illusztráció/Napló-archív

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatását a halálesetről a haon.hu-n olvashatja.

 

