Ketten életüket vesztették

1 órája

Felkavaró fotók érkeztek a mai halálos vonatbalesetről – felismerhetetlenné tört a furgon a dunántúli átjáróban

Mint arról hírt adtunk, Baranya vármegyében történt két halálos áldozatot követelő baleset egy vasúti átjáróban ma délelőtt. A bama.hu most megrázó fotókat és videót publikált a helyszínről.

Zaol.hu
Felkavaró fotók érkeztek a mai halálos vonatbalesetről – felismerhetetlenné tört a furgon a dunántúli átjáróban

Két ember életét követelte a vonatbaleset

Fotó: Löffler Péter / bama.hu

A bama.hu munkatársát tragikus látvány fogadta a vonatbaleset helyszínén, ahol egy fehér furgon utasai életüket vesztették. A végzetes ütközés szörnyű erejéről nagyon sokat elárul, hogy a vasúti átjáró után mintegy 100 méterrel tudott csak megállni a vonat.

Ketté kellett vágniuk a felismerhetetlenségig összeroncsolódott autót a műszaki mentést végző tűzoltóknak, hogy a két utas holttestét ki tudják emelni. Az ütközés következtében a vonat két ablaka is betört, azonban a bama.hu információi szerint a szerelvényen nem sérült senki.

További részletek, helyszíni fotók és videó a bama.hu oldalán.
A tragikus balesetről és annak zalai vonatkozásáról itt írtunk korábban:

 

