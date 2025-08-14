1 órája
Felkavaró fotók érkeztek a mai halálos vonatbalesetről – felismerhetetlenné tört a furgon a dunántúli átjáróban
Mint arról hírt adtunk, Baranya vármegyében történt két halálos áldozatot követelő baleset egy vasúti átjáróban ma délelőtt. A bama.hu most megrázó fotókat és videót publikált a helyszínről.
Két ember életét követelte a vonatbaleset
Fotó: Löffler Péter / bama.hu
A bama.hu munkatársát tragikus látvány fogadta a vonatbaleset helyszínén, ahol egy fehér furgon utasai életüket vesztették. A végzetes ütközés szörnyű erejéről nagyon sokat elárul, hogy a vasúti átjáró után mintegy 100 méterrel tudott csak megállni a vonat.
Ketté kellett vágniuk a felismerhetetlenségig összeroncsolódott autót a műszaki mentést végző tűzoltóknak, hogy a két utas holttestét ki tudják emelni. Az ütközés következtében a vonat két ablaka is betört, azonban a bama.hu információi szerint a szerelvényen nem sérült senki.
További részletek, helyszíni fotók és videó a bama.hu oldalán.
A tragikus balesetről és annak zalai vonatkozásáról itt írtunk korábban:
Szörnyű tragédia! Autó csapódott vonatnak, az utasokat pótlóbusz viszi Nagykanizsáig
Autót ütött el a vonat, ketten meghaltak a dunántúli balesetben