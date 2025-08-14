Felkavaró fotók érkeztek a mai halálos vonatbalesetről – felismerhetetlenné tört a furgon a dunántúli átjáróban

A bama.hu munkatársát tragikus látvány fogadta a vonatbaleset helyszínén, ahol egy fehér furgon utasai életüket vesztették. A végzetes ütközés szörnyű erejéről nagyon sokat elárul, hogy a vasúti átjáró után mintegy 100 méterrel tudott csak megállni a vonat.

Ketté kellett vágniuk a felismerhetetlenségig összeroncsolódott autót a műszaki mentést végző tűzoltóknak, hogy a két utas holttestét ki tudják emelni. Az ütközés következtében a vonat két ablaka is betört, azonban a bama.hu információi szerint a szerelvényen nem sérült senki.

