Vádemelés

1 órája

Halálos baleset Zalatárnoknál – kerékpárját toló gyalogost gázolt el a figyelmetlen sofőr

Címkék#Zala Vármegyei Főügyészség#gyalogos#kerékpár#baleset

Kerékpárját tolta és autóval elütötték, a férfi belehalt a súlyos fejsérüléseibe még aznap a kórházban. Az autó sofőrje ellen halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt emelt vádat a Zalaegerszegi Járási Ügyészség.

Antal Lívia

A halálos közúti baleset körülményeit dr. Jánky Judit, Zala Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője ismertette hétfőn. A zalatárnoki férfi tavaly március 24-én a reggeli órákban személyautójával a 75. számú főúton közlekedett Zalatárnok és Zalaegerszeg között, Bak irányából Zalatárnok felé. Amikor a vádlott egy emelkedő, balra ívelő útkanyarulathoz ért, észlelte, hogy előtte, vele azonos irányban, az út jobb oldali szélétől 30 centiméterre egy gyalogos halad kerékpárját tolva.

Halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt felel a vádlott
Halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt felel a vádlott. (Képünk illusztráció)
Fotó: Amnaj Khetsamtip / Forrás: Shutterstock

Halálos közúti baleset – nem tartotta be a kellő oldaltávolságot

A vádlott 55-60 km/óra sebességgel haladva érte utol a gyalogost és a kikerülésébe kezdett, de figyelmetlensége miatt nem tartott megfelelő oldaltávolságot a kerékpárt toló sértett mellett. A személygépkocsi a jobb első részével a gyalogos bal lábának ütközött hátulról, aki a bal csípőjével a motorháztetőre esett, majd bal vállával és a fejével az első szélvédőnek csapódott. A sértett súlyos fejsérülései miatt még aznap este elhunyt a kórházban. A baleset oka az volt, hogy a sofőr nem tartotta be a kellő oldaltávolságot, ezzel megszegte a KRESZ szabályait. Halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt indult ellene büntetőeljárás.

 

