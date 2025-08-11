2 órája
Halálos baleset Zalatárnoknál – kerékpárját toló gyalogost gázolt el a figyelmetlen sofőr
Kerékpárját tolta és autóval elütötték, a férfi belehalt a súlyos fejsérüléseibe még aznap a kórházban. Az autó sofőrje ellen halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt emelt vádat a Zalaegerszegi Járási Ügyészség.
A halálos közúti baleset körülményeit dr. Jánky Judit, Zala Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője ismertette hétfőn. A zalatárnoki férfi tavaly március 24-én a reggeli órákban személyautójával a 75. számú főúton közlekedett Zalatárnok és Zalaegerszeg között, Bak irányából Zalatárnok felé. Amikor a vádlott egy emelkedő, balra ívelő útkanyarulathoz ért, észlelte, hogy előtte, vele azonos irányban, az út jobb oldali szélétől 30 centiméterre egy gyalogos halad kerékpárját tolva.
Halálos közúti baleset – nem tartotta be a kellő oldaltávolságot
A vádlott 55-60 km/óra sebességgel haladva érte utol a gyalogost és a kikerülésébe kezdett, de figyelmetlensége miatt nem tartott megfelelő oldaltávolságot a kerékpárt toló sértett mellett. A személygépkocsi a jobb első részével a gyalogos bal lábának ütközött hátulról, aki a bal csípőjével a motorháztetőre esett, majd bal vállával és a fejével az első szélvédőnek csapódott. A sértett súlyos fejsérülései miatt még aznap este elhunyt a kórházban. A baleset oka az volt, hogy a sofőr nem tartotta be a kellő oldaltávolságot, ezzel megszegte a KRESZ szabályait. Halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt indult ellene büntetőeljárás.