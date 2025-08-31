Keszthelyi férfi halt meg Tapolcánál a frontális karambolban, gyerek is a sérültek között

Egy kisteherautó és egy személyautó ütközött szombaton Tapolca és Zalahaláp között a 7317-es úton. A tűzoltók két embert szabadítottak ki feszítővágóval a személygépkocsiból, akiket átadtak a mentőszolgálatnak. A személygépkocsi sofőrje, egy 70 év körüli keszthelyi férfi a helyszínen meghalt. A baleset többi sérültje, köztük egy 11 éves gyermek jól van.

