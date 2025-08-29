augusztus 29., péntek

Tragédia

49 perce

Halálos baleset: szőlőskertbe csapódott s elhunyt a 60 év körüli férfi

Címkék#baleset#roncs#tragédia#sofőr

Lesodródott az úttestről és egy szőlőskertbe csapódva, a tetejére borulva állt meg egy autó Nagymányok és Bonyhád között csütörtökön.

Zaol.hu
Halálos baleset: szőlőskertbe csapódott s elhunyt a 60 év körüli férfi

A férfi életét már nem tudták megmenteni. Képünk illusztráció

Forrás: Kreative Baacha

A bama.hu cikke szerint a bonyhádi hivatásos tűzoltók a rendőrök segítségével szabadítottak ki a roncsból egy embert, akihez mentő is érkezett. Péntek reggel azonban jött a szomorú hír: az autó sofőrje, egy 60 év körüli férfi elhunyt. Részletek a bama.hu-n.

A nyáron Zalában is történt szerencsétlenség. Akkor vonat és személyautó ütközött össze Nemesapáti és Alsónemesapáti között, a 7354-es úton.  A balesetben egy Hondával közlekedő 34 éves zalaegerszegi férfi hunyt el. 

 

 

