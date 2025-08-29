Halálos baleset: szőlőskertbe csapódott s elhunyt a 60 év körüli férfi

A bama.hu cikke szerint a bonyhádi hivatásos tűzoltók a rendőrök segítségével szabadítottak ki a roncsból egy embert, akihez mentő is érkezett. Péntek reggel azonban jött a szomorú hír: az autó sofőrje, egy 60 év körüli férfi elhunyt. Részletek a bama.hu-n.

A nyáron Zalában is történt szerencsétlenség. Akkor vonat és személyautó ütközött össze Nemesapáti és Alsónemesapáti között, a 7354-es úton. A balesetben egy Hondával közlekedő 34 éves zalaegerszegi férfi hunyt el.