Halálos ütközés: motoros vesztette életét a hazai autópályán

Összeütközött egy személyautó és egy motoros csütörtök reggel az M4-es autópálya Váncsod/Gáborján csomópontjának lehajtóágánál, az M3-as autópálya felé vezető oldalán – közölte reggel az útinform. A lehajtót órákra lezárták, ugyanis tragikus kimenetelű lett az ütközés - írja a haon.hu. Az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatott, a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A baleset következtében egy 40 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy bajtársaik újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen életét vesztette. A rendőrségtől azt is megtudták, hogyan történhetett a halálos baleset.

Halálos baleset történt Hajdú-Biharban, egy motoros életét vesztette

Forrás: Tóth Imre

