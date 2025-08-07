augusztus 7., csütörtök

Tragikus baleset

1 órája

Halálos ütközés: motoros vesztette életét a hazai autópályán

Tragikus balesetről adott hírt Hajdú-Bihar vármegyei testvérportálunk. Az ütközés az M4-es autópálya egyik lehajtójánál történt.

Zaol.hu

Összeütközött egy személyautó és egy motoros csütörtök reggel az M4-es autópálya Váncsod/Gáborján csomópontjának lehajtóágánál, az M3-as autópálya felé vezető oldalán – közölte reggel az útinform. A lehajtót órákra lezárták, ugyanis tragikus kimenetelű lett az ütközés - írja a haon.hu. Az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatott, a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A baleset következtében egy 40 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy bajtársaik újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen életét vesztette. A rendőrségtől azt is megtudták, hogyan történhetett a halálos baleset.

Halálos baleset történt Hajdú-Biharban, egy motoros életét vesztette
Forrás: Tóth Imre

A tragédia részletei további fotókkal, videóval a haon.hu-n!

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
