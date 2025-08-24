Összepréselte a kamion a személyautót, meghalt a sofőr a magyar autópályán (fotó)

Kamion és személyautó ütközött az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Kerekharasztnál. Az MTI-vel a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője azt közölte, hogy egy ember meghalt a balesetben. A katasztrófavédelem honlapjának tájékoztatása szerint utoléréses baleset történt.

