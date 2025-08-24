augusztus 24., vasárnap

Utoléréses baleset

27 perce

Összepréselte a kamion a személyautót, meghalt a sofőr a magyar autópályán (fotó)

Halálos közlekedési baleset történt ma délelőtt az M3-as autópályán: egy személyautó hátulról kamionnak ütközött, és valósággal beszorult a nehéz jármű alá, egy ember életét vesztette - adta hírül Heves vármegyei testvérportálunk.

Zaol.hu
Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

Kamion és személyautó ütközött az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Kerekharasztnál. Az MTI-vel a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője azt közölte, hogy egy ember meghalt a balesetben. A katasztrófavédelem honlapjának tájékoztatása szerint utoléréses baleset történt.

További részletek és fotók a heol.hu oldalán.

 

 

