Várják a hivatalos információkat

1 órája

Frontális karambol halálos áldozattal – fiatal házaspár veszíthette életét a dunántúli mellékúton

Fejér vármegyei társportálunk értesülései szerint ketten is meghaltak abban a közlekedési balesetben, amely pénteken este történt Kisláng és Soponya között.

Zaol.hu
Végzetes baleset történt a Kislángot Soponyával összekötő úton

Forrás: feol.hu

A Kisláng és Soponya közötti összekötő úton történt balesetben két személyautó volt érintett a helyszínen élők elmondása alapján. A Feol-nak az egyikük elmondta, úgy tudja, hogy a Suzukiban utazó fiatal házaspár életét vesztette, míg a másik gépjármű vezetője túlélte a balesetet.

A feol.hu megkereste a rendőrséget és az Országos Mentőszolgálatot is az esettel kapcsolatban, ám hivatalos tájékoztatás még nem érkezett.

További részletek a feol.hu oldalán.

 

