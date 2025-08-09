2 órája
Frontális karambol halálos áldozattal – fiatal házaspár veszíthette életét a dunántúli mellékúton
Fejér vármegyei társportálunk értesülései szerint ketten is meghaltak abban a közlekedési balesetben, amely pénteken este történt Kisláng és Soponya között.
Végzetes baleset történt a Kislángot Soponyával összekötő úton
Forrás: feol.hu
A Kisláng és Soponya közötti összekötő úton történt balesetben két személyautó volt érintett a helyszínen élők elmondása alapján. A Feol-nak az egyikük elmondta, úgy tudja, hogy a Suzukiban utazó fiatal házaspár életét vesztette, míg a másik gépjármű vezetője túlélte a balesetet.
A feol.hu megkereste a rendőrséget és az Országos Mentőszolgálatot is az esettel kapcsolatban, ám hivatalos tájékoztatás még nem érkezett.
