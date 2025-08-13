augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

31°
+34
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mi történt?

1 órája

Halálos balesetet okozott egy elszabadult jármű a benzinkúton

Címkék#rendőrség#benzinkút#kisteherautó#Országos Mentőszolgálat

Társportálunk, a feol.hu információi szerint a Fejér vármegyei Előszálláson, szerda kora reggel sokkoló esemény történt.

Zaol.hu

A feol.hu cikke szerint egy tankolás közben elguruló kisteherautó halálos balesetet okozott. A helyszínre a dunaújvárosi hivatásos és a daruszentmiklósi önkéntes tűzoltókat riasztották. A halálos baleset tényét még nem erősítette meg a rendőrség és az Országos Mentőszolgálat. 

Részletek a feol.hu-n!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu