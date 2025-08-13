Mi történt?
1 órája
Halálos balesetet okozott egy elszabadult jármű a benzinkúton
Társportálunk, a feol.hu információi szerint a Fejér vármegyei Előszálláson, szerda kora reggel sokkoló esemény történt.
A feol.hu cikke szerint egy tankolás közben elguruló kisteherautó halálos balesetet okozott. A helyszínre a dunaújvárosi hivatásos és a daruszentmiklósi önkéntes tűzoltókat riasztották. A halálos baleset tényét még nem erősítette meg a rendőrség és az Országos Mentőszolgálat.
