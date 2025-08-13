Halálos balesetet okozott egy elszabadult jármű a benzinkúton

A feol.hu cikke szerint egy tankolás közben elguruló kisteherautó halálos balesetet okozott. A helyszínre a dunaújvárosi hivatásos és a daruszentmiklósi önkéntes tűzoltókat riasztották. A halálos baleset tényét még nem erősítette meg a rendőrség és az Országos Mentőszolgálat.

Részletek a feol.hu-n!