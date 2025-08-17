Nem tudták megmenteni
1 órája
Kiderült: 60 év körüli férfi veszítette életét a szombat esti dunántúli balesetben
A 66-os főúton, Sásd térségében történt a baleset, egy autó lesodródott az úttestről. Baranyai testvérportálunk értesülése szerint a sofőr életéért küzdöttek, de a helyszínen belehalt súlyos sérüléseibe.
Ahogy arról szombat este a bama.hu beszámolt, baleset történt a 66-os főúton, ahol egy autó elhagyta az úttestet a Sásd és Baranyajenő közötti szakaszon. A helyszínen lévők még azelőtt áramtalanították a járművet, hogy megérkeztek a műszaki mentést végző sásdi hivatásos tűzoltók.
Az utat teljes szélességében lezárták a felhalmozódó törmelék miatt, az útzár pedig több órán keresztül tartott. A baleset sajnos halálos kimenetelű volt. További részletek a bama.hu-n!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre