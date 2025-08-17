Kiderült: 60 év körüli férfi veszítette életét a szombat esti dunántúli balesetben 

Ahogy arról szombat este a bama.hu beszámolt, baleset történt a 66-os főúton, ahol egy autó elhagyta az úttestet a Sásd és Baranyajenő közötti szakaszon. A helyszínen lévők még azelőtt áramtalanították a járművet, hogy megérkeztek a műszaki mentést végző sásdi hivatásos tűzoltók.

Illusztráció

Fotó: Zsedrovits Enikő

Az utat teljes szélességében lezárták a felhalmozódó törmelék miatt, az útzár pedig több órán keresztül tartott. A baleset sajnos halálos kimenetelű volt. További részletek a bama.hu-n!