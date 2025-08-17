augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

22°
+36
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem tudták megmenteni 

30 perce

Kiderült: 60 év körüli férfi veszítette életét a szombat esti dunántúli balesetben 

Címkék#autó#Baranyajenő#baleset#törmelék

A 66-os főúton, Sásd térségében történt a baleset, egy autó lesodródott az úttestről. Baranyai testvérportálunk értesülése szerint a sofőr életéért küzdöttek, de a helyszínen belehalt súlyos sérüléseibe.

Zaol.hu

Ahogy arról szombat este a bama.hu beszámolt, baleset történt a 66-os főúton, ahol egy autó elhagyta az úttestet a Sásd és Baranyajenő közötti szakaszon. A helyszínen lévők még azelőtt áramtalanították a járművet, hogy megérkeztek a műszaki mentést végző sásdi hivatásos tűzoltók. 

Illusztráció
Fotó: Zsedrovits Enikő

Az utat teljes szélességében lezárták a felhalmozódó törmelék miatt, az útzár pedig több órán keresztül tartott. A baleset sajnos halálos kimenetelű volt. További részletek a bama.hu-n!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu