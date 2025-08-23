augusztus 23., szombat

Tragédia

1 órája

Halálos áldozata is van az éjszakai horror-balesetnek

Nyírtass közelében két autó ütközött össze a 4-es főúton éjjel. Négy ember szorult a járművekbe.

Zaol.hu

A szon.hu cikke szerint, az egyik sérült életét már nem lehetett megmenteni, életét vesztette. Hatan súlyosan, egy személy könnyebben sérült meg.

Részletek a szon.hu-n!

 

