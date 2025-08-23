Tragédia
1 órája
Halálos áldozata is van az éjszakai horror-balesetnek
Nyírtass közelében két autó ütközött össze a 4-es főúton éjjel. Négy ember szorult a járművekbe.
A szon.hu cikke szerint, az egyik sérült életét már nem lehetett megmenteni, életét vesztette. Hatan súlyosan, egy személy könnyebben sérült meg.
