1 órája
Háború a dunántúli főúton: őrülten száguldozót előzött meg egy még őrültebben száguldozó – ezt a bírságot nem köszönik meg
A megengedett sebesség dupláját átlépte egy autós szerdán a 61-es főúton, ráadásul úgy, hogy egy szintén esztelenül gyorsan hajtó egyterűt előzött éppen. A nem mindennapi közúti kihágásról Tolna vármegyei testvérportálunk adott hírt.
Több mint duplájával lépte túl a megengedett sebességet egy autós szerda délután Dombóvár külterületén – közölte Debreceniné Farkas Edit r. alezredes, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, olvashatjuk a teol.hu-n.
A 61-es főúton tartott sebességellenőrzés során a traffipax 183 km/órás tempóval mért be egy szürke járművet, amely az előtte haladót is megelőzte. Az előzött fehér autó sem tartotta be a szabályokat: 162 km/órával haladt a megengedett 90 km/óra helyett.
A gyorshajtókról bővebben a teol.hu-n olvashat!