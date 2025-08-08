augusztus 8., péntek

László névnap

28°
+32
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ilyet se látni mindennap

1 órája

Háború a dunántúli főúton: őrülten száguldozót előzött meg egy még őrültebben száguldozó – ezt a bírságot nem köszönik meg

Címkék#autó#Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság#traffipax

A megengedett sebesség dupláját átlépte egy autós szerdán a 61-es főúton, ráadásul úgy, hogy egy szintén esztelenül gyorsan hajtó egyterűt előzött éppen. A nem mindennapi közúti kihágásról Tolna vármegyei testvérportálunk adott hírt.

Zaol.hu

Több mint duplájával lépte túl a megengedett sebességet egy autós szerda délután Dombóvár külterületén – közölte Debreceniné Farkas Edit r. alezredes, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, olvashatjuk a teol.hu-n.

Fotó: police.hu

A 61-es főúton tartott sebességellenőrzés során a traffipax 183 km/órás tempóval mért be egy szürke járművet, amely az előtte haladót is megelőzte. Az előzött fehér autó sem tartotta be a szabályokat: 162 km/órával haladt a megengedett 90 km/óra helyett.

A gyorshajtókról bővebben a teol.hu-n olvashat!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu