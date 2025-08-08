Háború a dunántúli főúton: őrülten száguldozót előzött meg egy még őrültebben száguldozó – ezt a bírságot nem köszönik meg

Több mint duplájával lépte túl a megengedett sebességet egy autós szerda délután Dombóvár külterületén – közölte Debreceniné Farkas Edit r. alezredes, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, olvashatjuk a teol.hu-n.

Fotó: police.hu

A 61-es főúton tartott sebességellenőrzés során a traffipax 183 km/órás tempóval mért be egy szürke járművet, amely az előtte haladót is megelőzte. Az előzött fehér autó sem tartotta be a szabályokat: 162 km/órával haladt a megengedett 90 km/óra helyett.

