A tetejére borult az autó 1 órája

Gyerekek is megsérültek a brutális balesetben, megrázó fotók érkeztek

Mentőhelikopter is érkezett annak a balesetnek a helyszínére, amely Hajdúhadházon történt szerdán délután - adta hírül Hajdú-Bihar vármegyei társportálunk. Mint írták, összesen heten utaztak az autókban, amelyek közül az egyik a tetejére borult.

Durva baleset történt Hajdúhadházon! Forrás: Facebook / BalesetInfo

Hajdúhadházon, a Széchenyi utca és a Petőfi utca kereszteződésénél történt a szerencsétlenség. Az eset kapcsán az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte, hogy a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A mentők két felnőttet súlyos sérülésekkel, stabil állapotban, további öt embert, köztük három gyermek. Részletek és képek a haon.hu-n!

