Elmerült a vendég 

1 órája

Sokkoló pillanatokat éltek át a dunántúli fürdőben - életet mentett az úszómester

Címkék#Gyémánt Fürdőben#vendég#medence

Rosszul lett és víz alá merült egy strandoló szombaton a tatabányai Gyémánt Fürdőben. Az úszómester hatékonyan avatkozott be, majd mentő érkezett a vendégért, számolt be a történtekről helyi társportálunk.

Zaol.hu

Megrázó hírt osztott meg a tatabányai Gyémánt Fürdő a Facebook-oldalán. Szombat délután a fürdő egyik medencéjében egy strandoló rosszul lett és a víz alá merült, szúrta ki a kemma.hu. A tőle néhány méterre lévő úszómester azonnal a vízbe ugrott, s majd' 1,6 m mélységből a felszínre hozta és a partra vitte a szerencsétlenül járt ember.

A Gyémánt Fürdő egyik strandolóját az úszómester mentette meg
Forrás: Gyémánt Fürdő / Facebook

A megrázó eset további részletei a kemma.hu-n olvashatók.

 

