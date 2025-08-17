Sokkoló pillanatokat éltek át a dunántúli fürdőben - életet mentett az úszómester

Megrázó hírt osztott meg a tatabányai Gyémánt Fürdő a Facebook-oldalán. Szombat délután a fürdő egyik medencéjében egy strandoló rosszul lett és a víz alá merült, szúrta ki a kemma.hu. A tőle néhány méterre lévő úszómester azonnal a vízbe ugrott, s majd' 1,6 m mélységből a felszínre hozta és a partra vitte a szerencsétlenül járt ember.

A Gyémánt Fürdő egyik strandolóját az úszómester mentette meg

Forrás: Gyémánt Fürdő / Facebook

A megrázó eset további részletei a kemma.hu-n olvashatók.