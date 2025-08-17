Elmerült a vendég
Sokkoló pillanatokat éltek át a dunántúli fürdőben - életet mentett az úszómester
Rosszul lett és víz alá merült egy strandoló szombaton a tatabányai Gyémánt Fürdőben. Az úszómester hatékonyan avatkozott be, majd mentő érkezett a vendégért, számolt be a történtekről helyi társportálunk.
Megrázó hírt osztott meg a tatabányai Gyémánt Fürdő a Facebook-oldalán. Szombat délután a fürdő egyik medencéjében egy strandoló rosszul lett és a víz alá merült, szúrta ki a kemma.hu. A tőle néhány méterre lévő úszómester azonnal a vízbe ugrott, s majd' 1,6 m mélységből a felszínre hozta és a partra vitte a szerencsétlenül járt ember.
