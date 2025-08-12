Gyászban az egész város: bicikliző kislányt gázolt halálra egy autó (fotó)

Fekete sátor mögött helyszíneltek Sátoraljaújhelyen hétfőn este a rendőrök. Mint a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletén a boon.hu megtudta, halálos közlekedési baleset történt késő délután.

Tragédia

Egy autó kanyarodás közben elütött egy kerékpáros gyermeket. A 9 éves kislány olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

