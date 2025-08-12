50 perce
Gyászban az egész város: bicikliző kislányt gázolt halálra egy autó (fotó)
Megrendítő hírt közölt borsodi társlapunk, a Boon: hétfőn délután egy autó kanyarodás közben elsodort egy biciklivel közlekedő 9 éves kislányt Sátoraljaújhelyen. A gyermek nem élte túl a balesetet.
A baleset helyszínén készített fotókat a boon.hu
Forrás: boon.hu
Fekete sátor mögött helyszíneltek Sátoraljaújhelyen hétfőn este a rendőrök. Mint a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletén a boon.hu megtudta, halálos közlekedési baleset történt késő délután.
Tragédia
Egy autó kanyarodás közben elütött egy kerékpáros gyermeket. A 9 éves kislány olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.
Kollégáink fotókat és videót is készítettek aznap este a helyszínen, melyeket a boon.hu cikkében nézhetnek meg.
