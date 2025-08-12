augusztus 12., kedd

A helyszínen életét vesztette

50 perce

Gyászban az egész város: bicikliző kislányt gázolt halálra egy autó (fotó)

Címkék#halál#baleset#kerékpáros#bicikli#kislány

Megrendítő hírt közölt borsodi társlapunk, a Boon: hétfőn délután egy autó kanyarodás közben elsodort egy biciklivel közlekedő 9 éves kislányt Sátoraljaújhelyen. A gyermek nem élte túl a balesetet.

Zaol.hu
Gyászban az egész város: bicikliző kislányt gázolt halálra egy autó (fotó)

A baleset helyszínén készített fotókat a boon.hu

Forrás: boon.hu

Fekete sátor mögött helyszíneltek Sátoraljaújhelyen hétfőn este a rendőrök. Mint a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletén a boon.hu megtudta, halálos közlekedési baleset történt késő délután.

Tragédia

Egy autó kanyarodás közben elütött egy kerékpáros gyermeket. A 9 éves kislány olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Kollégáink fotókat és videót is készítettek aznap este a helyszínen, melyeket a boon.hu cikkében nézhetnek meg.

 

