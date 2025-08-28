Gázvezeték sérült a zalai városban, ezért vonultak a tűzoltók

Szerdán este 21 óra körül riasztották a tűzoltókat a megyeszékhelyen. Gépi kaszálás közben megsérült egy gázvezeték szerelvénye Zalaegerszegen, a Fuvar utcában. A helyszínre a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók vonultak, akik a gázszolgáltató szakembereinek kiérkezéséig biztosították a területet - tájékoztatott a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata.