1 órája

Gázvezeték sérült a zalai városban, ezért vonultak a tűzoltók

Címkék#Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság#gázvezeték#szerelvény

Korosa Titanilla

Szerdán este 21 óra körül riasztották a tűzoltókat a megyeszékhelyen. Gépi kaszálás közben megsérült egy gázvezeték szerelvénye Zalaegerszegen, a Fuvar utcában. A helyszínre a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók vonultak, akik a gázszolgáltató szakembereinek kiérkezéséig biztosították a területet - tájékoztatott a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata.

 

