Beavatkozás
1 órája
Gázvezeték sérült a zalai városban, ezért vonultak a tűzoltók
Szerdán este 21 óra körül riasztották a tűzoltókat a megyeszékhelyen. Gépi kaszálás közben megsérült egy gázvezeték szerelvénye Zalaegerszegen, a Fuvar utcában. A helyszínre a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók vonultak, akik a gázszolgáltató szakembereinek kiérkezéséig biztosították a területet - tájékoztatott a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata.
