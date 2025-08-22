augusztus 22., péntek

Mentőhelikopter is érkezett

1 órája

Brutális gázolás a szomszédban: kamion alá szorult a kerékpáros - Frissítve (fotó)

Címkék#baleset#kamion#kerékpáros

Zaol.hu

Elgázolt egy kerékpárost egy kamion Celldömölkön, a Sági utcában, a Dr. Géfin Lajos tér közelében. A celldömölki önkormányzati tűzoltókat követően a sárvári hivatásos és a celldömölki önkéntes tűzoltók is a helyszínre érkeztek. Az egységek a stabilizálást követően a mentőkkel együttműködve kiemelik a jármű alól a bajba került embert. A balesethez mentőhelikopter is érkezett, írja a katasztrófavédelem.

Mentőhelikopter is leszállt a celldömölki dr. Géfin Lajos téren
Forrás: Horváth Istvánné / vaol.hu

A vaol.hu értesülése szerint a jobbra kanyarodó kamion sofőrje nem vette észre a kerékpárost, így elütötte őt.
További információk, képek és videó a vaol.hu cikkében.

 

 

 

