Szívszorító pillanatok, könnyek és gyász: így emlékeztek a tragikus hirtelenséggel elhunyt fiatal sportolóra

A fiatal kosárlabdázó csapattársai, edzői, barátai és a klubvezetés és együttérző helyiek gyűltek össze, hogy közösen emlékezzenek meg a tizenkét esztendős Fricsi Dóráról, aki váratlanul, mély űrt hagyva maga után távozott közülünk.

Mint azt a zaol.hu is megírta, nem tudták megmenteni az életét a szakemberek a fiatal sportolónak, akinek augusztus 5-én, edzés közben állt le a szíve. A Tarr KSC Szekszárd korosztályos csapatának edzője azonnal megkezdte a lány újraélesztését, akit végül mentőhelikopterrel szállítottak az Országos Kardiológiai Intézetbe, de szombaton jött a szomorú hír, hogy Fricsi Dóra elhunyt.

A megemlékezésen részt vevők mécseseket gyújtottak, egy-egy szál virágot helyeztek el az asztal körül, amin a fiatal lány mosolygós fotója állt bekeretezve. További képek a szomorú eseményről a teol.hu cikkében.