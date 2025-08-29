Beavatkozás
28 perce
Forgalmi akadályhoz riasztották a tűzoltókat a 75-ös útra
Pénteken korán reggel riasztották a tűzoltókat. Kidőlt fa akadályozta a forgalmat a 75-ös főút 31-es kilométerszelvényénél, Pölöske térségében.
A pacsai hivatásos tűzoltók motoros fűrésszel feldarabolták a fát, majd megtisztították az úttestet - tájékoztatott a katasztrófavédelem.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre