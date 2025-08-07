Péntektől razzia lesz ebben a zalai városban

A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el 2025. augusztus 8-án 0 órától 2025. augusztus 10-én 24 óráig a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság teljes közigazgatási területére.

Az ellenőrzés célja a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása, továbbá a közrend, a közbiztonság fenntartása és a közlekedésrendészeti, idegenrendészeti feladatok ellátása.