Hirtelen elmerültek

1 órája

Gyermekhalál az Új-Dunában – nem tudták megmenteni a fiú életét

Meghalt egy kilencéves fiú: úszás közben az Új-Duna vizébe fulladt egy floridsdorfi családi strandon, számol be a tragédiáról vasi testvérportálunk.

Zaol.hu

A Bécs közelében fekvő fürdőhelyen a fiú és tizenegy éves testvére hirtelen a víz alatt maradt. Az idősebb gyermeket egy nő mentette ki, testvérét pedig a tűzoltóság búvárai fedezték fel, több méterrel a felszín alatt. Őt kórházba vitték, de vasárnapra virradó éjszaka meghalt. 

A tragédia a Dunánál, egy családi strandon történt. 
Forrás: ORF

További részletek a vaol.hu-n olvashatók. 

 

