Hirtelen elmerültek
2 órája
Gyermekhalál az Új-Dunában – nem tudták megmenteni a fiú életét
Meghalt egy kilencéves fiú: úszás közben az Új-Duna vizébe fulladt egy floridsdorfi családi strandon, számol be a tragédiáról vasi testvérportálunk.
A Bécs közelében fekvő fürdőhelyen a fiú és tizenegy éves testvére hirtelen a víz alatt maradt. Az idősebb gyermeket egy nő mentette ki, testvérét pedig a tűzoltóság búvárai fedezték fel, több méterrel a felszín alatt. Őt kórházba vitték, de vasárnapra virradó éjszaka meghalt.
További részletek a vaol.hu-n olvashatók.
