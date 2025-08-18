Gyermekhalál az Új-Dunában – nem tudták megmenteni a fiú életét

A Bécs közelében fekvő fürdőhelyen a fiú és tizenegy éves testvére hirtelen a víz alatt maradt. Az idősebb gyermeket egy nő mentette ki, testvérét pedig a tűzoltóság búvárai fedezték fel, több méterrel a felszín alatt. Őt kórházba vitték, de vasárnapra virradó éjszaka meghalt.

A tragédia a Dunánál, egy családi strandon történt.

Forrás: ORF

