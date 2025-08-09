Rettenetes hír érkezett: meghalt a fiatal lány, aki a kosárlabdaedzés után lett rosszul

Nem tudták megmenteni az életét a szakemberek annak a fiatal sportolónak, akinek augusztus 5-én, edzés közben állt le a szíve. A Tarr KSC Szekszárd korosztályos csapatának edzője azonnal megkezdte a lány újraélesztését, akit végül mentőhelikopterrel szállítottak az Országos Kardiológiai Intézetbe.

Az első információk szerint stabil volt az érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkező fiatal sportoló állapota, de szombaton jött a szomorú hír, hogy a fiatal lány elhunyt.

