Megállt a szíve

36 perce

Rettenetes hír érkezett: meghalt a fiatal lány, aki a kosárlabdaedzés után lett rosszul

Hírportálunkon is olvashattak az országot megrázó esetről: kedden Szekszárdon egy iskolai kosárladbaedzésen rosszul lett egy tinédzser sportoló, újra kellett éleszteni. Tolna vármegyei társlapunk most megrendítő hírt közölt.

Zaol.hu

Nem tudták megmenteni az életét a szakemberek annak a fiatal sportolónak, akinek augusztus 5-én, edzés közben állt le a szíve. A Tarr KSC Szekszárd korosztályos csapatának edzője azonnal megkezdte a lány újraélesztését, akit végül mentőhelikopterrel szállítottak az Országos Kardiológiai Intézetbe.

Az első információk szerint stabil volt az érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkező fiatal sportoló állapota, de szombaton jött a szomorú hír, hogy a fiatal lány elhunyt.

További részletek a teol.hu oldalán.

 

