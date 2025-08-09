Baleset
1 órája
Felborult egy autó a Balatonnál, lezárták az utat
A tűzoltók a helyszínelést követően megszüntetik a forgalmi akadályt.
Oldalára borult egy gépkocsi Ábrahámhegyen, a Szent István völgyi úton. Csak a vezetője utazott a járműben, amelyet a badacsonytomaji hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. Az egység a helyszínelést követően a forgalmi akadályt is megszünteti. A hatósági munkálatok idejére lezárták az érintett útszakaszt – közölte a katasztrófavédelem.
