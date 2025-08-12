A mentők megállapították a halál tényét
Felfoghatatlan tragédia történt a dunántúli városban: erkélyről zuhant ki egy fiú, nem élte túl
Negyedik emeleti lakás erkélyéről zuhant ki egy 16 éves fiú Sopronban, adta hírül a kisalfold.hu
A mentők már nem tudták megmenteni a fiatalembert.
A Sopronmédia információi szerint egy 16 éves fiú kizuhant egy 4. emeleti lakás erkélyén Sopronban, írta meg a kisalfold.hu. A mentők perceken belül a helyszínre érkeztek, de már nem tudtak segíteni az áldozaton, a fiatal fiú halálának tényét állapították meg.
