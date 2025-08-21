Szinte egész nap lángolt az erdő a dunántúli főút mellett szerdán, estére sikerült eloltani

A KATVÉD tájékoztatása szerint, a kiérkezett tűzoltók délutánra sikeresen megakadályozták a lángok továbbterjedését. A tűz két hektárra terjedt ki, és egy elkerített csemetést, valamint mellette egy fiatal fásítást érintett. A helyszínen a barcsi, a szigetvári, a pécsi és a nagyatádi hivatásos tűzoltók a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vezetése mellett, három vízszállító jármű segítségével oltották a lángokat.

A lángokat végül szerda este fél kilenc tájékában sikerült eloltani.