Bozótos égett

28 perce

Szinte egész nap lángolt az erdő a dunántúli főút mellett szerdán, estére sikerült eloltani

Kigyulladt a bozótos és az aljnövényzet egy erdőben, Darány közelében, a 6-os főút mellett szerdán délelőtt.

Zaol.hu

A KATVÉD tájékoztatása szerint, a kiérkezett tűzoltók délutánra sikeresen megakadályozták a lángok továbbterjedését. A tűz két hektárra terjedt ki, és egy elkerített csemetést, valamint mellette egy fiatal fásítást érintett. A helyszínen a barcsi, a szigetvári, a pécsi és a nagyatádi hivatásos tűzoltók a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vezetése mellett, három vízszállító jármű segítségével oltották a lángokat.

A lángokat végül szerda este fél kilenc tájékában sikerült eloltani.

 

