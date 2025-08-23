Toplistás körözés
47 perce
2 milliót is kaphat, ha tudja, hol van ez az embercsempész
Embercsempészés miatt kiszabott szabadságvesztés letöltése céljából körözik Bartos Nándort.
A bajai születésű férfi bekerült a Magyarország legkeresettebb bűnözői közé. Korábban a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője a büntetőeljárásban bruttó ötszázezer forint nyomravezetői díjat tűzött ki, amelynek összegét bruttó 2.000.000.-, azaz kétmillió forintra módosította.
A díjkitűzés összege annak fizethető ki, aki Bartos Nándor felkutatását közvetlenül elősegítő olyan információval szolgált, ami az elfogását eredményezi. Szükség esetén az eljáró hatóság a tanú védelmére a szükséges intézkedéseket megteszi - írja a police.hu.
