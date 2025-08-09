Riadalom az egyik legnagyobb balatoni strandon: eltűnt egy négyéves gyerek

A rendőrök megnyugtatták a rémült kisfiút, aki, a rendőrmotorra is felülhetett

Forrás: sonline.hu

Péntek délután minden szülő rémálma vált valóra a siófoki strandon: a gyermekük eltűnt mellőlük. A kétségbeesett szülők egyből hívták a 112-őt. A négyéves kisfiú felkutatását haladéktalanul megkezdték az egyenruhások és egy motoros rendőr fél óra elteltével meg is találta az gyermeket.

További részletek a sonline.hu oldalán.