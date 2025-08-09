augusztus 9., szombat

Fél órán át keresték

1 órája

Riadalom az egyik legnagyobb balatoni strandon: eltűnt egy négyéves gyerek

Címkék#rendőr#strand#gyermek#Aranypart#eltűnt

A siófoki Aranyparton kóborolt el szülei mellől egy kisfiú pénteken. Rendőri segítségre volt szükség - adta hírül somogyi társportálunk.

Zaol.hu
A rendőrök megnyugtatták a rémült kisfiút, aki, a rendőrmotorra is felülhetett
Forrás: sonline.hu

Péntek délután minden szülő rémálma vált valóra a siófoki strandon: a gyermekük eltűnt mellőlük. A kétségbeesett szülők egyből hívták a 112-őt. A négyéves kisfiú felkutatását haladéktalanul megkezdték az egyenruhások és egy motoros rendőr fél óra elteltével meg is találta az gyermeket.

További részletek a sonline.hu oldalán.

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
