35 perce
Eltűnt egy kéthetes újszülött a Dunántúlon, nagy erőkkel keresi a rendőrség
A police.hu körözési listáján is szerepel a 2025. augusztus 6-án Szekszárdon született Baráth Zalán Attila, aki augusztus 20-án tűnt el - számolt be a teol.hu.
Mint írják, a kisfiúnak Nagydorogról veszett nyoma, s mivel egy mindössze kéthetes kisbabáról van szó, különösen fontos az ügy mielőbbi megoldása. A körözést a Paksi Rendőrkapitányság rendelte el.
