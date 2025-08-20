augusztus 20., szerda

Körözik a csecsemőt

35 perce

Eltűnt egy kéthetes újszülött a Dunántúlon, nagy erőkkel keresi a rendőrség

A police.hu körözési listáján is szerepel a 2025. augusztus 6-án Szekszárdon született Baráth Zalán Attila, aki augusztus 20-án tűnt el - számolt be a teol.hu.

Zaol.hu
Eltűnt egy kéthetes újszülött a Dunántúlon, nagy erőkkel keresi a rendőrség

Fotó: Illusztráció

Mint írják, a kisfiúnak Nagydorogról veszett nyoma, s mivel egy mindössze kéthetes kisbabáról van szó, különösen fontos az ügy mielőbbi megoldása. A körözést a Paksi Rendőrkapitányság rendelte el.

További részletek a teol.hu-n!

 

