Sorozatos eltűnések Zalában! Nem találják a 15 éves fiút

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Orsós Milán ügyében - adott ki tájékoztatást a police.hu.

Zalaegerszegről tűnt el Orsós Milán

Forrás: police.hu

A 15 éves fiú 2025. július 23-án a Zalaegerszegi Befogadó Otthonból ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról, a rendőrök jelenleg is keresik.

Milán körülbelül 164 cm magas, vékony testalkatú, kerek arcú, rövid, sötétbarna hajú, barna szemű. Ruházata nem ismert.

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható Orsós Milánt felismeri, és tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 06-93-321-190-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.