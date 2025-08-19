augusztus 19., kedd

THC-t, amfetamint és kokaint is fogyasztott

57 perce

Éjszakai ellenőrzés a Balatonnál – Menekülő drogost fogtak Vonyarcvashegyen a rendőrök

Címkék#rendőrség#drogos#ellenőrzés#drogteszt

A Zala vármegyei rendőrség Facebook-oldalán számolt be a szombati, Balaton-parti éjszakai ellenőrzésről.

Zaol.hu
Éjszakai ellenőrzés a Balatonnál – Menekülő drogost fogtak Vonyarcvashegyen a rendőrök

Forrás: Facebook / Zala vármegyei rendőrség

Mint azt a bejegyzésben írják, összesen 190 jármű vezetőjével szemben intézkedtek szombaton, akikkel szondát is fújattak, azonban szerencsére senki sem volt ittas állapotban.

Vonyarcvashegyen viszont elfogtak egy 30 éves kőszegi személyt, aki megpróbált elfutni, de nem jutott messzire. Az átvizsgálás során a ruházatából kábítószer került elő, valamint a drogtesztje pozitív lett THC-ra, amfetaminra és kokainra is, ezért büntetőeljárás indult ellene kábítószer birtoklása vétség miatt.

 

