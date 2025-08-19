Éjszakai ellenőrzés a Balatonnál – Menekülő drogost fogtak Vonyarcvashegyen a rendőrök

Mint azt a bejegyzésben írják, összesen 190 jármű vezetőjével szemben intézkedtek szombaton, akikkel szondát is fújattak, azonban szerencsére senki sem volt ittas állapotban.

Vonyarcvashegyen viszont elfogtak egy 30 éves kőszegi személyt, aki megpróbált elfutni, de nem jutott messzire. Az átvizsgálás során a ruházatából kábítószer került elő, valamint a drogtesztje pozitív lett THC-ra, amfetaminra és kokainra is, ezért büntetőeljárás indult ellene kábítószer birtoklása vétség miatt.