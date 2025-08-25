Elhunyt egy férfi Zalában – a rendőrség közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálódik

Olvasói forrásból úgy értesültünk, az elmúlt hét folyamán saját ingatlanában találtak rá egy helybéli férfi holttestére, aki feltehetően öngyilkos lett. A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság augusztus közepén körözést adott ki egy eltűnt csömödéri lakos felkutatása érdekében, ám ezt azóta visszavonták. A rendőrségtől kérdeztük azt is, hogy a két esetnek van-e köze egymáshoz, erre vonatkozóan azonban nem kaptunk tájékoztatót.