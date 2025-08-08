augusztus 8., péntek

A tűzoltók érkeztek

43 perce

Élettelenül találtak rá egy emberre a zalai településen

Korosa Titanilla

Pénteken délelőtt történt az eset. Nem adott magáról életjelet egy ember Alsópáhokon, egy Hévízi úti ingatlanban. A keszthelyi hivatásos tűzoltók bejutottak a házba, ahol megtalálták az élettelen tulajdonost, akit átadtak a mentőknek - tájékoztatott a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

 

