Élettelenül találtak rá egy emberre a zalai településen

Pénteken délelőtt történt az eset. Nem adott magáról életjelet egy ember Alsópáhokon, egy Hévízi úti ingatlanban. A keszthelyi hivatásos tűzoltók bejutottak a házba, ahol megtalálták az élettelen tulajdonost, akit átadtak a mentőknek - tájékoztatott a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.